Melzo (Milano) – Ben 6.000 metri quadrati di celle refrigerate e un investimento di 7 milioni di euro, battesimo firmato Lactalis a Melzo per il primo e nuovo hub logistico dedicato interamente ai salumi Galbani. Un progetto dalla lunga genesi, "un grande risultato. Lo storico stabilimento melzese si arricchisce di un nuovo settore della filiera e consolida la già importantissima presenza del marchio sul territorio". Il vernissage ieri mattina, all'ingresso del magazzino dove sono già impilati imballi e confezioni dei prodotti fiore all'occhiello dello stabilimento che per i melzesi, da decenni, significa lavoro: cotto, salame, mortadella. La nuova base logistica gestirà lo stoccaggio e il trasporto di 22mila tonnellate annue di prodotto.

A Melzo apre il nuovo hub di logistica di Galbani. Movimenterà 22mila tonnellate all’anno di salumi

Sette milioni di euro per un polo tecnologico. Il direttore generale: “Uno spazio pensato da chi lavora qui. È frutto di un grande sforzo di squadra” ...

A Melzo inaugurato il nuovo polo logistico dei Salumi Galbani

Inaugurato a Melzo il nuovo polo logistico dei Salumi Galbani. Aumento dei dipendenti per gestire produzione e trasporto dei prodotti ...

