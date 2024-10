Università di Pisa, il benvenuto dell'Ateneo agli studenti internazionali (Di martedì 29 ottobre 2024) Pisa, 29 ottobre 2024 - Una giornata di festa per dare il benvenuto agli studenti internazionali dell'Università di Pisa per l'anno accademico 2024-2025. Sono stati 130 i partecipanti, provenienti da paesi europei ed extraeuropei, alcuni arrivati da molto lontano, ad esempio da Congo, Etiopia, India, Kazakhstan, Marocco, Mongolia e Pakistan. L’evento, organizzato dall’Unità Promozione Internazionale dell’Ateneo, ha visto anche gli interventi dei rappresentanti del Consultorio Giovani Società della Salute Pisana, del CUS Pisa e una delegazione di tre rappresentanti degli studenti del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, che ha accolto i presenti nella comunità studentesca Pisana. Alcuni studenti del programma IISMA hanno presentato una danza tradizionale indonesiana. Lanazione.it - Università di Pisa, il benvenuto dell'Ateneo agli studenti internazionali Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 - Una giornata di festa per dare ildiper l'anno accademico 2024-2025. Sono stati 130 i partecipanti, provenienti da paesi europei ed extraeuropei, alcuni arrivati da molto lontano, ad esempio da Congo, Etiopia, India, Kazakhstan, Marocco, Mongolia e Pakistan. L’evento, organizzato dall’Unità Promozione Internazionale, ha visto anche gli interventi dei rappresentanti del Consultorio Giovani Societàa Salutena, del CUSe una delegazione di tre rappresentanti deglidel Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, che ha accolto i presenti nella comunità studentescana. Alcunidel programma IISMA hanno presentato una danza tradizionale indonesiana.

