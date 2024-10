Torino, torturata da marito e suocera. Suo figlio costretto a dirle: “Non sei una madre, sei da buttare” (Di martedì 29 ottobre 2024) I due imputati, marito e suocera della donna, sono stati condannati dal Tribunale di Torino rispettivamente a un anno e mezzo e a un anno di carcere. Erano accusati di maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona. Fanpage.it - Torino, torturata da marito e suocera. Suo figlio costretto a dirle: “Non sei una madre, sei da buttare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I due imputati,della donna, sono stati condannati dal Tribunale dirispettivamente a un anno e mezzo e a un anno di carcere. Erano accusati di maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona.

