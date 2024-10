Torino, madre sequestrata per ore e torturata da marito e suocera. Costretto alla violenza anche il figlio di 8 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Una donna è stata vittima di abusi prolungati e intensi all’interno della sua stessa famiglia, con violenze perpetrate non solo dal marito, ma anche dalla suocera e, tragicamente, dal figlio di appena 8 anni. “Non sei una madre, sei da buttare nel gabinetto,” è una delle tante frasi umilianti con cui è stata insultata. La sua storia racconta di maltrattamenti fisici e psicologici quotidiani, che l’hanno condotta infine a denunciare gli stessi familiari.Leggi anche: È morta Teri Garr, l’attrice di Frankenstein Junior e Friends aveva 79 anni Un episodio particolarmente drammatico, riportato da La Stampa, descrive come la vittima sia stata legata a una sedia, percossa e insultata. Durante l’abuso, la suocera 69enne non solo è rimasta impassibile, ma ha persino aiutato il figlio a trattenere la nuora e l’ha obbligata a chiedere perdono in ginocchio. Thesocialpost.it - Torino, madre sequestrata per ore e torturata da marito e suocera. Costretto alla violenza anche il figlio di 8 anni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Una donna è stata vittima di abusi prolungati e intensi all’interno della sua stessa famiglia, con violenze perpetrate non solo dal, mae, tragicamente, daldi appena 8. “Non sei una, sei da buttare nel gabinetto,” è una delle tante frasi umilianti con cui è stata insultata. La sua storia racconta di maltrattamenti fisici e psicologici quotidiani, che l’hanno condotta infine a denunciare gli stessi familiari.Leggi: È morta Teri Garr, l’attrice di Frankenstein Junior e Friends aveva 79Un episodio particolarmente drammatico, riportato da La Stampa, descrive come la vittima sia stata legata a una sedia, percossa e insultata. Durante l’abuso, la69enne non solo è rimasta impassibile, ma ha persino aiutato ila trattenere la nuora e l’ha obbligata a chiedere perdono in ginocchio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Presa a morsi edalla suocera: «La carne è poco cotta»; Legata alla sedia e presa a morsi da marito e suocera: anche il figlio di 8 anni partecipava alle torture; Rapito alla stazione per i debiti di gioco, il sequestro lampo e il messaggio al papà: “Forse è il mio ultimo sms”; Eredità Agnelli, sequestro da 74,8 milioni per frode fiscale ai fratelli Elkann. La difesa: ...; Al terzo giorno di lavoro la sequestra nello scantinato e la violenta per oltre un'ora; Eredità Agnelli, sequestro preventivo da 74,8 milioni ai fratelli Elkann; Leggi >>>

“Sei da buttare nel gabinetto”: torturata per quattro ore dal marito, la suocera e il figlio di 8 anni

(msn.com)

Una madre è stata sequestrata per quattro ore e torturata dal marito, la suocera e il figlio di soli otto anni.

Torino, picchiato e sequestrato per 3 giorni per un debito. L’immagine choc inviata ai genitori

(torino.corriere.it)

«Vostro figlio mi ha fregato molti soldi... Se voi come genitori non venite a risolvere il problema non dovete poi biasimarci». È uno dei tanti messaggi inviati dai sequestratori di Pietro (nome di ...

Ha un debito da 60mila euro: ragazzo di 23 anni sequestrato da un'intera famiglia

(milanotoday.it)

Il giovane (giocatore patologico) aveva cercato di truffare un coetaneo, chiedendo soldi in prestito e promettendo la restituzione. All'ennesima richiesta, la famiglia dell'altro ha organizzato un seq ...

Dopo avere truffato un coetaneo viene sequestrato e denudato a Collegno, poi segregato e picchiato per tre giorni a Barge

(torinotoday.it)

Un ragazzo cinese sulla ventina è stato sequestrato e malmenato per tre giorni da tre suoi connazionali, padre, madre e figlio rispettivamente ... della questura di Torino, mentre per gli altri ...