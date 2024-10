Spaccio allo Sperone di Palermo, beni per 500mila euro sequestrati a Stefano Bologna (Di martedì 29 ottobre 2024) beni per 500mila euro sono stati sequestrati da carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo a Stefano Bologna , 62 anni, arrestato nell’ottobre del 2021 nell’ambito dell’operazione Nemesi per Spaccio hashish e marijuana e poi condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. L’indagine, condotta dai carabinieri tra febbraio e luglio del 2018, coordinata dalla Dda ha fatto Feedpress.me - Spaccio allo Sperone di Palermo, beni per 500mila euro sequestrati a Stefano Bologna Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 29 ottobre 2024)persono statida carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di, 62 anni, arrestato nell’ottobre del 2021 nell’ambito dell’operazione Nemesi perhashish e marijuana e poi condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. L’indagine, condotta dai carabinieri tra febbraio e luglio del 2018, coordinata dalla Dda ha fatto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palermo - 18 arresti per spaccio di droga nel quartiere Sperone

(Tg24.sky.it)

Arresti per droga nel quartiere Sperone a Palermo. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 persone, accusate di spacciare dosi di crack. Di queste, 17 sono accusate di associazione per delinquere ...

Spaccio allo Sperone, sequestrati beni per 500 mila euro

(ansa.it)

Beni per 500mila euro sono stati sequestrati da carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo a Stefano Bologna, 62 anni, arrestato nell'ottobre del 2021 nell'ambito dell'ope ...

Spaccio di droga allo Sperone, sequestrati beni per 500 mila euro a indagato

(blogsicilia.it)

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo con il quale sono stati [… ...

Fiumi di droga allo Sperone, sequestrati beni per 500mila euro a un pregiudicato

(mondopalermo.it)

Maxi sequestro di beni per 500mila euro a un presunto trafficante di droga attivo nel quartiere Sperone. A Palermo, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ...

"Si è arricchito con lo spaccio di droga allo Sperone", sequestrati un bar e soldi a un 59enne

(palermotoday.it)

Destinatario della misura, del valore pari a 500 mila euro, emessa dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale è Stefano Bologna. L'uomo era stato arrestato nell'ottobre del 2021 e, successivame ...