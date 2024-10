Sei chilogrammi circa tra marijuana e hashish: “baschi verdi” scoprono due aree di spaccio (Di martedì 29 ottobre 2024) LECCE – Nei giorni scorsi “baschi verdi” della guardia di finanza hanno scoperto nelle campagne a ridosso della statale 7 ter Salentina due aree di spaccio di marijuana e hashish: si tratta di un quantitativo complessivamente pari a 5,6 chilogrammi, suddiviso in confezioni pronte per essere Lecceprima.it - Sei chilogrammi circa tra marijuana e hashish: “baschi verdi” scoprono due aree di spaccio Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 29 ottobre 2024) LECCE – Nei giorni scorsi “” della guardia di finanza hanno scoperto nelle campagne a ridosso della statale 7 ter Salentina duedidi: si tratta di un quantitativo complessivamente pari a 5,6, suddiviso in confezioni pronte per essere

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hashish e marijuana per quasi sei chilogrammi : sequestro dei baschi verdi

(Lecceprima.it)

LECCE – Nei giorni scorsi i baschi verdi della guardia di finanza hanno scoperto nelle campagne a ridosso della statale 7 ter Salentina due aree di spaccio di marijuana e hashish: si tratta di un quantitativo complessivamente pari a 5,6 ...

Trovato con due chili tra hashish e marijuana - patteggia 2 anni

(Salernotoday.it)

Patteggia 2 anni di reclusione un ragazzo di 23 anni, di Pagani, che a marzo scorso fu trovato in possesso di circa 2 chili di sostanza stupefacente, già pronta per essere posta in vendita. Nello specifico, la Guardia di Finanza sequestrò oltre ...

Dosi di hashish e marijuana per quasi sei chilogrammi: sequestro dei baschi verdi

(lecceprima.it)

Controlli della guardia di finanza nelle aree periferiche di Lecce con l’ausilio delle unità cinofile: a ridosso della statale 7 Ter individuate nelle campagne due aree di spaccio. Sequestrati anche b ...

Maxi carico di marijuana. Condannati in quattro

(msn.com)

Erano stati trovati 171 chilogrammi di droga dopo una perquisizione nell’abitazione di uno di loro. Dal giudice una pena di un anno e 10 mesi.

Marijuana in un pacco diretto in Francia: denuncia e sequestro da 550mila euro

(ilgiornalelocale.it)

Era diretto in Francia il pacco sospetto che la Guardia di Finanza ha trovato in un centro spedizioni dell’hinterland di Napoli contenente circa 7 chilogrammi di infiorescenze di canapa indiana, confe ...

Una serra per coltivare marijuana in giardino: arrestato un uomo trovato in possesso di 25 piante

(ildolomiti.it)

ROVERETO. Coltivava ben 25 piante di marijuana nella sua serra in giardino: arrestato un uomo in un Comune della Vallagarina. Ad entrare in azione sono stati i carabinieri di Folgaria, che hanno denun ...