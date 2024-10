Ilfattoquotidiano.it - “Se riesci a tirare su qualcuno mentre surfi nella me**a, bene. L’amore è la soluzione. In Palestina non c’è la guerra, ma il genocidio”: Ghali show politico e internazionale al Forum di Milano

(Di martedì 29 ottobre 2024) Uno, dieci, cento e mille. Ieri sera al suo primo Unipoldisold out di tre (si bissa stasera e il 15 novembre) a distanza di sei anni dal precedente,ha mostrato tutte le sue anime musicali, non risparmiandosi tra dune di sabbia, tempeste perfette, colori per trenta brani in scaletta. L’artista non si è risparmiato in questi ultimi mesi a favore di un messaggio di pace e chiamando per nome, senza giri di parole, quanto accaduto in: “Non c’è una. È in atto un”, spiega qualche minuto prima dell’inizio dello. Poi ha specificato: “C’è una frase che mi fa da fil rouge da ‘Pizza Kebab’, ‘in tempi bui bisogna splendere’.