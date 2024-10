Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale: cosa cambia per chi si sposta con Gtt (Di martedì 29 ottobre 2024) Sarà un venerdì nero quello dell’8 novembre per chi si sposta con il servizio di trasporto pubblico locale. Quel giorno è previsto uno Sciopero nazionale della durata di 24 ore, senza il rispetto delle fasce di garanzia, per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri, proclamato dalle organizzazioni Torinotoday.it - Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale: cosa cambia per chi si sposta con Gtt Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sarà un venerdì nero quello dell’8 novembre per chi sicon il servizio di. Quel giorno è previsto unonazionale della durata di 24 ore, senza il rispetto delle fasce di garanzia, per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri, proclamato dalle organizzazioni

Sciopero del trasporto pubblico locale in varie città lunedì 28 ottobre fino a 24 ore. Indetta dalle segreterie di Usb Lavoro privato e Orsa, la serrata toccherà Roma, Napoli, Umbria e Ascoli Piceno con orari e fasce di garanzia ben precisi per ...

Risorse da destinare al Trasporto pubblico locale : annunciato lo sciopero

La FILT CGIL di Parma esprime delusione rispetto alla mancanza del Trasporto Pubblico sul tavolo della discussione nella nuova Legge Finanziaria. Non vi è alcun riferimento ad un possibile aumento del fondo nazionale destinato al TPL, ma di fatto ...

Per venerdì 8 novembre è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale

Per venerdì 8 novembre i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, per chiedere il rinnovo del co ...

Ancora uno sciopero di 24 ore di bus, metro e tram per il contratto e contro la manovra

Ancora uno sciopero del trasporto pubblico locale proclamato per l'8 novembre a livello nazionale. Uno stop che si preannuncia radicale, perché sarà per 24 ore senza fasce di garanzia, per volontà del ...

Sciopero dei trasporti, oggi 28 ottobre: a Roma chiuse le Metro e la ferrotramvia Termini-Centocelle

La mobilitazione, promossa dai sindacati Orsa e Usb, riguarda l'intera rete Atac: bus, filobus, metropolitane e la ferrotramviaria Termini-Centocelle. Servizi a rischio per 24 ore, garantite alcune fa ...