Tra i "grandi esclusi" di questa tornata elettorale c'è Ferruccio Sansa, candidato presidente della Regione Liguria per i progressisti nel 2020. Dopo essere stato sconfitto dal centrodestra di Giovanni Toti, il giornalista de "Il Fatto Quotidiano" era rimasto in consiglio regionale alla guida

Sansa fuori dal consiglio regionale: "Del resto non credo proprio che fosse il mio mondo"

Sansa, candidato presidente della Regione nel 2020, non è riuscito a entrare in consiglio regionale: "La mia esperienza politica finisce qui". Avs sarà rappresentata da Selena Candia e Jan Casella ...

Regionali, l’addio di Sansa alla politica dopo la mancata rielezione: “Si parte per un altro viaggio”

L'ex candidato presidente è stato superato da Selena Candia in Avs: "Ho provato con ogni mezzo a combattere il sistema Toti, la mia esperienza politica finisce qui" ...

Il nuovo consiglio regionale tra campioni di preferenze, new entry a sorpresa e “trombati” eccellenti

Sanna (Pd) il più votato della Liguria, nella maggioranza exploit di Bagnasco (Forza Italia). Fuori (per ora) Nicolini, Giampedrone e Sansa ...

Regionali, Sansa dice addio alla politica dopo la mancata rielezione: “Si parte per un altro viaggio”

L'ex candidato presidente è stato superato da Selena Candia in Avs: "Ho provato con ogni mezzo a combattere il sistema Toti, la mia esperienza politica finisce qui" ...