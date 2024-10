Roma-Torino Ivan Juric non si nasconde | domani la conferenza stampa alle 12 | 00

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il momento è complicato, la panchina traballa e lo spogliatoio non è facile da gestire. Il silenzio però non sembra essere un’opzione per l’natore dellache12:00 parlerà nuovamente inalla vigilia della gara da ex che lo attende contro il(fischio d’inizio20:45 di giovedì). Laha un solo risultato a disposizione ed è la vittoria. Il clima sarà pesante, perché il 5-1 contro la Fiorentina non è stato digerito dai tifosi che vogliono una reazione immediata da Dybala e compagni. Tanti i temi alla vigilia. La formazione, ovviamente, alla luce dei segnali preoccupanti di Firenze. Ma anche il discorso legato al rapporto con lo spogliatoio, in riferimentovoci di una presunta lite con Mancini a Firenze.dirà la sua. Sullo sfondo c’è l’ombra di Daniele De Rossi, ancora sotto contratto.