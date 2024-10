Thesocialpost.it - Roma, mangia un dolce e muore per un’allergia alle arachidi a soli 14 anni

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una giovane di 14è venuta a mancare aa causa di uno shock anafilattico scatenato da. Questo tragico evento ha colpito una ragazza inglese in vacanza con la sua famiglia, che ha ingerito uncontenente tracce di, rivelatosi mortale.Leggi anche: Matilde Lorenzi, l’appello del padre Adolfo: “Più fondi per la sicurezza delle piste” Secondo quanto riportato da Repubblica, la famiglia era appena arrivata nella capitale e si era fermata a pranzo in un ristorante nel quartiere Gianicolense. La ragazza ha iniziato a sentirsi male subito, ma le sue condizioni sono peggiorate drasticamente quando sono tornati in hotel. I genitori hanno subitortato il 118, e la giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, non è sopravvissuta.