Robert Downey Jr contro la possibilità di far risorgere Iron Man con l’AI | Faccio causa a tutti i futuri dirigenti della Marvel anche da morto

(Di martedì 29 ottobre 2024) E se Tony Stark potesse rivivere, drammaturgicamente parlando, è ovvio, grazie all’Intelligenza Artificiale?Jr. rifiuta categoricamente l’idea, quindi se ad un qualsiasi produttore o dirigente di studios fosse passata per la mente ladi farMan, che desista immediatamente prima di scontrarsi con l’attore che ha reso celebre, epico, efficace, il supereroe. L’attore premio Oscar per l’interpretazione in Oppenheimer è apparso di recente nel podcast On With Kara Swisher insieme al drammaturgo vincitore del premio Pulitzer Ayad Akhtar e al regista, vincitore di un Tony, Bartlett Sher. I tre hanno confezionato insieme McNeal, un’opera teatrale che racconta i pericoli dell’era dell’intelligenza artificiale, in scena al Centre Theatre di New York fino a novembre. PerJr.