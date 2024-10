Gaeta.it - Ristorante Sottovoce a Verona: il nuovo menù autunnale celebra i sapori locali con creatività

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore di, ilsvela il suo, intrecciando la tradizione culinaria con il genio creativo dello chef Fabio Aceti. Situato in un prestigioso boutique hotel a cinque stelle, il locale offre un’intensa esperienza gastronomica, con piatti che traggono ispirazione daie un’attenzione particolare alla sostenibilità. Scopriamo insieme le meraviglie culinarie che questoha in serbo per i suoi visitatori. Una vista e un’atmosfera senza pari alIlnon è solo un luogo dove gustare prelibatezze, ma è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Situato al piano alto del Vista, ilgode di una vista mozzafiato sui tetti storici e sulle colline circostanti, creando un’atmosfera unica.