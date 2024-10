Quotidiano.net - Preti sposati, il cardinale brasiliano assicura: "Il tema non è chiuso”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ildeinon è stato affrontato dal Sinodo dei vescovi sulla sinodalità. Si è scelto di scongiurare argomenti polarizzanti il dibattito e la questione, sollevata a gran voce nel corso dell’assemblea dedicata all’Amazzonia nel 2019, questa volta ha pagato dazio al convitato di pietra dell’ultima assise episcopale conclusa in questi giorni: il diaconato per le donne. Ma non per questo ilLeonardo Steiner, arcivescovo di Manaus, in Brasile, considera chiusa la partita dei viri probati, l’ordinazione presbiterale di uomini di provata fede, anche coniugati. Proprio nel corso di uno dei briefing con la stampa in Vaticano, l’alto prelato, che ha preso parte all’assemblea sulla sinodalità, non ha esitato a ricordare la situazione complessa in cui opera il clero nel suo territorio “Noi abbiamo circa mille comunità e 172 presbiteri.