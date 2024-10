Ilrestodelcarlino.it - Porto Potenza, sfumata la Supercoppa

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Superando la Santo Stefano Kos Group per 61-44, la Briantea 84 Cantù si è aggiudicata la2024 di basket in carrozzina. Sul parquet della Multieventi Sport Domus di San Marino i campioni d’Italia hanno sempre condotto la gara nel punteggio, mostrando un gioco corale molto efficace e i picchi prestazionali di campioni come Berdun e Carossimo. Il quintetto diè sceso in campo col talento Amit Vigoda non al meglio per l’infortunio alla mano destra occorsogli in campionato aTorres e il suo contributo è stato conseguentemente limitato. Ai ragazzi di coach Ceriscioli non è mancato l’impegno ma la precisione nelle conclusioni a canestro. Il tecnico: "Siamo riusciti a esprimerci a un buon livello nei primi 15 minuti, poi è subentrata la frenesia e ci siamo disuniti. Meritato il successo della Briantea".