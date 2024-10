Ilfattoquotidiano.it - Pochi medici e anziani senza cure: ci saremmo aspettati di più sulla sanità in manovra

(Di martedì 29 ottobre 2024) Secondo l’Istituto Superiore di, il 25% degli ultra 65enni in Italia rinuncia alleper le lunghe liste di attesa, per i costi delle prestazioni e per difficoltà logistiche. A rischio anche la salute di 2,1 milioni di famiglie italiane che vivono nell’indigenza. A questo aggiungiamo la carenza cronica di personale sanitario: nel 2026 oltre 11.400di famiglia in meno e le nuove leve non basteranno a rimpiazzarle. Già oggi il 47,7% deiha in carico più di 1500 assistiti, mettendo in crisi l’accessibilità e la qualità delle. La carenza die infermieri investe anche gli ospedali e le Rsa: mancano all’appello 20.000e 70.000 infermieri.