Perde la testa in questura: “Voglio del nastro isolante”, poi botte e minacce. Arrestato (Di martedì 29 ottobre 2024) Lucca, 29 ottobre 2024 – Si era presentato in questura a Lucca per l’obbligo di firma a cui è sottoposto, ma dopo aver firmato ha cominciato a dare di matto: sotto l’effetto di alcool e in stato di forte agitazione ha prima chiesto del nastro isolante, poi, quando gli è stato detto che non ce n’era a disposizione, ha iniziato a inveire. All’arrivo di altri poliziotti, richiamati dalle grida, il 51enne ha detto che non se ne sarebbe andato. A quel punto il dirigente delle Volanti è intervenuto; l’uomo lo ha aggredito spingendolo violentemente verso l’interno della questura. I poliziotti lo hanno Arrestato, subendo minacce di morte accompagnate da calci e pugni. Lanazione.it - Perde la testa in questura: “Voglio del nastro isolante”, poi botte e minacce. Arrestato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lucca, 29 ottobre 2024 – Si era presentato ina Lucca per l’obbligo di firma a cui è sottoposto, ma dopo aver firmato ha cominciato a dare di matto: sotto l’effetto di alcool e in stato di forte agitazione ha prima chiesto del, poi, quando gli è stato detto che non ce n’era a disposizione, ha iniziato a inveire. All’arrivo di altri poliziotti, richiamati dalle grida, il 51enne ha detto che non se ne sarebbe andato. A quel punto il dirigente delle Volanti è intervenuto; l’uomo lo ha aggredito spingendolo violentemente verso l’interno della. I poliziotti lo hanno, subendodi morte accompagnate da calci e pugni.

Perde la testa in questura: "Voglio del nastro isolante", poi botte e minacce. Arrestato

Lucca, 29 ottobre 2024 – Si era presentato in Questura a Lucca per l’obbligo di firma a cui è sottoposto, ma dopo aver firmato ha cominciato a dare di matto: sotto l’effetto di alcool e in stato di ...

