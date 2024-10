Perché l’ho lasciato Sonia Bruganelli la verità su Paolo Bonolis | Mi sento in colpa

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Importanti dichiarazioni da parte di, che ha deciso di rompere il silenzio sulla separazione da. E ha ammesso di non stare bene con se stessa, infatti ha spiegato le ragioni che le causano questo disagio. In primis si è voluta soffermare sul suo lato caratteriale, nel corso della sua intervista con Mara Venier: “In passato ho aggredito per cercare di dimostrare di essere all’altezza di ricoprire il ruolo che avevo”. E ancora: “Ero sposata con un uomo importante e lavoravo in un ambiente molto ambito. Sono stata forse per tanto tempo un tramite per arrivare”., durante la sua conversazione su Rai1 a Domenica In con zia Mara, è stata più che diretta: “Per anni ho avuto la nomea di donna str*** che decideva per. Ma non era assolutamente vero.