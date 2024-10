Paola Caruso, il promesso sposo Gianmarco replica alle accuse dell’ex fidanzata e svela qual è la verità dei fatti (Di martedì 29 ottobre 2024) Ospite a Verissimo nella puntata di domenica pomeriggio, Paola Caruso ha annunciato di essere prossima alle nozze con il suo Gianmarco. Oltre ad annunciare giorno e mese del lieto evento, la showgirl ha avuto modo di raccontare in che modo e in quale occasione i due si sono conosciuti: “Ci siamo incontrati a colazione, eravamo nello stesso hotel, io con mio figlio, lui con suo figlio. Sono stati i bambini a fare amicizia prima di noi, a giocare con le macchinine. Da lì ci siamo presentati.” Queste dichiarazioni hanno subito innescato una feroce reazione da parte dell’ex compagna del suo futuro sposo, nonché mamma di suo figlio, la quale sostiene che tra i due la conoscenza sia iniziata sotto forma di relazione extraconiugale. Isaechia.it - Paola Caruso, il promesso sposo Gianmarco replica alle accuse dell’ex fidanzata e svela qual è la verità dei fatti Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ospite a Verissimo nella puntata di domenica pomeriggio,ha annunciato di essere prossimanozze con il suo. Oltre ad annunciare giorno e mese del lieto evento, la showgirl ha avuto modo di raccontare in che modo e ine occasione i due si sono conosciuti: “Ci siamo incontrati a colazione, eravamo nello stesso hotel, io con mio figlio, lui con suo figlio. Sono stati i bambini a fare amicizia prima di noi, a giocare con le macchinine. Da lì ci siamo presentati.” Queste dichiarazioni hanno subito innescato una feroce reazione da partecompagna del suo futuro, nonché mamma di suo figlio, lae sostiene che tra i due la conoscenza sia iniziata sotto forma di relazione extraconiugale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ilGianmarco replica alle accuse dell'ex;, l’ex delnon ci sta: la furia dopo le dichiarazioni a Verissimo;, la ex del suorompe il silenzio;Marella, il marito svela la causa della morte: “38 chemio per un tumore al pancreas, non si è mai lamentata”; Verissimo oggi, la (strana) coppia Bouchet-Clery e la storia potente di Dalila Di Lazzaro;, l’ex delnon ci sta: la furia dopo le dichiarazioni a Verissimo; Leggi >>>

Paola Caruso, il promesso sposo Gianmarco replica alle accuse dell’ex fidanzata e svela qual è la verità dei fatti

(isaechia.it)

Ospite a Verissimo nella puntata di domenica pomeriggio, Paola Caruso ha annunciato di essere prossima alle nozze con il suo Gianmarco ...

Paola Caruso, l’ex del promesso sposo non ci sta: la furia dopo le dichiarazioni a Verissimo

(libero.it)

L’ex compagna del futuro marito della showgirl ha raccontato la sua verità sui social, sostenendo che i due si sarebbero frequentati alle sue spalle ...

Paola Caruso e Gianmarco: furia contro l’ex di lui, faida senza fine

(informazione.it)

La showgirl mostra per la prima volta uno scatto insieme al compagno e svela la data del matrimonio Paola Caruso si sposa. La showgirl, 39 anni, annuncia a Verissimo che convolerà a nozze con il compa ...

Paola Caruso sposerà Gianmarco. L'ex fidanzata: «Quando si sono conosciuti stavamo insieme. A luglio voleva tornare con me»

(informazione.it)

La showgirl mostra per la prima volta uno scatto insieme al compagno e svela la data del matrimonio Paola Caruso si sposa. La showgirl, 39 anni, annuncia a Verissimo che convolerà a nozze con il ...