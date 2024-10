Natale a Bergamo, nuove luminarie: ecco il «dente di leone» (Di martedì 29 ottobre 2024) DA NOVEMBRE. Il Distretto urbano del commercio ha annunciato le novità di quest’anno, ispirate alle luci di Parigi. Ecodibergamo.it - Natale a Bergamo, nuove luminarie: ecco il «dente di leone» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) DA NOVEMBRE. Il Distretto urbano del commercio ha annunciato le novità di quest’anno, ispirate alle luci di Parigi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Natale a Bergamo? Durerà 45 giorni con “Christmas Design”

(Bergamonews.it)

Bergamo. Se la pioggia di questi giorni fosse stata neve sarebbe stato un Natale memorabile. Per fortuna non è andata così. Ma al Natale ci hanno pensato gli organizzatori di “Christmas Design”, che dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, per ben ...

Natale a Bergamo, nuove luminarie: ecco il «dente di leone»

(ecodibergamo.it)

Quando mancano poco meno di due mesi a Natale, si alza il sipario sulle nuove luminarie che verranno montate dai primi di novembre in tutta la città. Per le festività 2024 il Distretto urbano del ...

Concerto di Natale

(ecodibergamo.it)

Il tradizionale Concerto di Natale vedrà come protagonista il Coro Intelletto d’Amore: attualmente conta trenta cantori provenienti di Bergamo e provincia, persone adulte con diverse fragilità ...

Pronte le luminarie di Natale. Già comparse le decorazioni ispirate ai cerchi olimpici

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

IL NATALE FIRMATO DA VITTORIO

(jamesmagazine.it)

XMAS 2024 - Dal 19 ottobre, la Famiglia Cerea decreta l’inizio del Natale. No, non si tratta di un cambio di data sul calendario classico, ma del giorno da cui sarà po - Redazione James ...