Mister Movie | Andor 2 Stagione riporterà Andy Serkis nel ruolo di Kino Loy

Un nuovo rumor ha riacceso le speranze dei fan di Star Wars: pare che Andy Serkis, attore amato per i suoi ruoli versatili, potrebbe tornare a interpretare Kino Loy nella seconda Stagione di Andor. Questo iconico personaggio ha conquistato il pubblico nella prima Stagione della serie grazie alla sua determinazione e complessità, lasciando un segno indelebile anche in una breve apparizione. Kino Loy: L'Indimenticabile Leader di Narkina 5 Nella prima Stagione di Andor, Kino Loy è un detenuto costretto ai lavori forzati nel penitenziario di Narkina 5, dove gestisce l'Unità Five-Two-D. Nonostante il suo ruolo di responsabile dei prigionieri, il personaggio mostra una profonda umanità che risuona con il pubblico. Nel corso della storia, Kino si trasforma in un leader eroico, orchestrando una fuga di massa.

