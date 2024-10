Dailymilan.it - Milan-Napoli, Paulo Fonseca: Rafael Leao fuori? Per questa gara è meglio Okafor. Le parole

(Di martedì 29 ottobre 2024), nel prepartita dellacontro ildi Conte:spiega l’esclusione di. LeAncora, anche contro ilil tecnico portoghese,, sceglie di iniziare lasenza l’ex Lille, che si accomoda in panchina a favore dello svizzero Noah. Una scelta che i tifosi non si sarebbero aspettati, soprattutto dopo la panchina iniziale contro l’Udinese nell’ultimo incontro di campionato. Tuttavia il tecnico ex Roma ha voluto spiegare la sua decisione nel prepartita.