Milan-Napoli annullato il gol di Morata si resta sullo 0-2

(Di martedì 29 ottobre 2024) 47? di, cross dalla destra di Chukwueze e colpo di testa diche batte Meret. Ilesulta, ma poco dopo arriva l’intervento del VAR che annulla la rete ai rossoneri. Lo spagnolo al momento del traversone, era leggermente in offside. Ilin vantaggio per 2 a 0 grazie ai gol messi a segno da Lukaku e Kvara nel primo tempo Leggi anche: Lukaku ha segnato 4 gol e servito 4 assist in questa stagione. Come lui solo Lookman0-2, Lukaku e Kvara. Conte ci ha visto lungo Ilè avanti per due reti sula San Siro al 43esimo del primo tempo. Il raddoppio arriva da Kvara. Manovra avvolgente degli azzurri che grazie ad una giocata strepitosa di McTominay porta Kvaratskhelia al destro che è chirurgico. Non può far niente Maignan. Il primo gol invece è messo a segno dal tanto criticato Lukaku al 6?.