L’inatteso codice stradale di Gianni Micheli: ironia e riflessioni a La Feltrinelli Point di Arezzo Occhiello: (Di martedì 29 ottobre 2024) Appuntamento speciale a La Feltrinelli Point di Arezzo per la presentazione al pubblico del volume “Inesorabilmente lento” (Edizioni Helicon), l’inattesa e giocosa riforma del codice stradale a firma di Gianni Micheli. L’opera dello scrittore e performer aretino sarà presentata sabato 2 novembre alle ore 17:30 nel tentativo di riflettere con spirito d’osservazione e ironia su un aspetto quotidianamente trascurato legato alla guida presentando allo stesso tempo una teoria originale quanto necessaria: la “teoria del tappo”. Modera l’incontro il giornalista Andrea Laurenzi. Voce narrante di “Inesorabilmente lento” è un Anonimo Viaggiante. È lui il protagonista attento e disciplinato di un fluire automobilistico non sempre regolamentato. Lortica.it - L’inatteso codice stradale di Gianni Micheli: ironia e riflessioni a La Feltrinelli Point di Arezzo Occhiello: Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Appuntamento speciale a Ladiper la presentazione al pubblico del volume “Inesorabilmente lento” (Edizioni Helicon), l’inattesa e giocosa riforma dela firma di. L’opera dello scrittore e performer aretino sarà presentata sabato 2 novembre alle ore 17:30 nel tentativo di riflettere con spirito d’osservazione esu un aspetto quotidianamente trascurato legato alla guida presentando allo stesso tempo una teoria originale quanto necessaria: la “teoria del tappo”. Modera l’incontro il giornalista Andrea Laurenzi. Voce narrante di “Inesorabilmente lento” è un Anonimo Viaggiante. È lui il protagonista attento e disciplinato di un fluire automobilistico non sempre regolamentato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'inatteso codice stradale di Gianni Micheli

(lanazione.it)

Voce narrante di "Inesorabilmente lento" è un Anonimo Viaggiante. È lui il protagonista attento e disciplinato di un fluire automobilistico non sempre regolamentato. In particolar modo ponendo il ...

Chi dovrà installare l'alcolock sulla propria auto

(cataniatoday.it)

Il nuovo Codice della strada in fase di approvazione prevede delle regole più aspre per chi si mette alla guida dopo aver bevuto alcolici o sotto l'effetto di sostanze supefacenti. Per chi viene ...

Nuovo Codice della Strada, primo si dal Senato: norme stringenti e sanzioni severe

(virgilio.it)

Il nuovo Codice della Strada riceve ulteriori appoggi per divenire realtà nel più breve tempo possibile. Il Senato ha già dato il sì all’approvazione del nuovo regolamento della strada, così l’iter ...

Nuovo codice della strada, ci siamo quasi

(msn.com)

Del nuovo codice della strada, voluto fortemente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, non si avevano notizie da tempo. L’iter è però andato avanti e ieri il testo ...