La vera Sex Education di Gillian Anderson | Nel mio libro i desideri più intimi delle donne

(Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – “Come, sappiamo che il sesso è qualcosa di più del semplice sesso, ma molte di noi non ne parlano. Le nostre paure e fantasie più profonde e intime rimangono chiuse dentro di noi. Fino a quando qualcuno non arriva con la chiave. Bene, ecco la vostra chiave”. Con queste parole, lo scorso anno l’attrice statunitense, 56 anni, nota per i ruoli interpretati nelle serie “X-Files” e “Sex”, invitava le migliaia diche la seguono su Instagram a scriverle in forma anonima raccontandole le loro fantasie sessuali più intime, per raccoglierle in un. Oggi, martedì 29 ottobre, quelesce in Italia per Feltrinelli: si intitola “Want. Fantasie erotiche anonime raccolte da”, e contiene ben 174 racconti di fantasie sessuali scritti dadi tutto il mondo.