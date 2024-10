Liberoquotidiano.it - "Io nazista?": così Donald Trump stronca Kamala Harris dal palco

(Di martedì 29 ottobre 2024) "sta facendo qualcosa di molto peggio di quello di cui parlava. La nuova linea die della sua campagna è che chiunque non voti per lei è un". Lo ha dettoa un comizio al Georgia Tech, nel centro di Atlanta, esortando i suoi sostenitori a recarsi alle urne. "Non sono un. Sono l'opposto di un", ha detto il tycoon che ha accusato la vicepresidente di utilizzare dei toni disgustosi.