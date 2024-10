Inzaghi: "Col Catanzaro all'Arena dopo quattro punti in due trasferte" (Di martedì 29 ottobre 2024) Pisa, 29 ottobre 2024 - Il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa anticipando i temi della sfida di domani al Catanzaro dell'Arena Garibaldi. Di seguito le sue dichiarazioni:Come sta Tramoni e come procede l'inserimento di Abildgaard? "Abildgaard sta bene ed è pronto, in mezzo al campo abbiamo tante alternative e decideremo domani. Tramoni ha avuto il riacutizzarsi di un problema, ha fatto un buono allenamento ma domani in rifinitura decideremo se impiegarlo o meno".In ciò che la squadra deve migliorare vi è anche la conclusione da fuori area a cui si ricorre raramente e viceversa utile contro squadre che si chiudono a riccio, data la partita di Frosinone? "Questa squadra deve migliorare in tante cose, ma chiaramente i ragazzi stanno facendo delle cose incredibili e mi auguro che continuino a farlo. Sport.quotidiano.net - Inzaghi: "Col Catanzaro all'Arena dopo quattro punti in due trasferte" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Pisa, 29 ottobre 2024 - Il tecnico nerazzurro Filippoha parlato in conferenza stampa anticipando i temi della sfida di domani aldell'Garibaldi. Di seguito le sue dichiarazioni:Come sta Tramoni e come procede l'inserimento di Abildgaard? "Abildgaard sta bene ed è pronto, in mezzo al campo abbiamo tante alternative e decideremo domani. Tramoni ha avuto il riacutizzarsi di un problema, ha fatto un buono allenamento ma domani in rifinitura decideremo se impiegarlo o meno".In ciò che la squadra deve migliorare vi è anche la conclusione da fuori area a cui si ricorre raramente e viceversa utile contro squadre che si chiudono a riccio, data la partita di Frosinone? "Questa squadra deve migliorare in tante cose, ma chiaramente i ragazzi stanno facendo delle cose incredibili e mi auguro che continuino a farlo.

