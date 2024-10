In passato ho confuso l’amore con la gelosia Una malattia da cui sono guarito E a chi non ce la fa da solo consiglio di farsi aiutare

Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Gerry Scotti: umili origini alla celebrità televisiva Nato nella campagna italiana, la vita di Gerry Scotti è iniziata con un parto movimentato sul tavolo della cucina della sua famiglia, dopo che sua madre era entrata inaspettatamente in travaglio mentre lavorava nella vigna. Da bambino, Scotti era un ragazzo timido e snello, descritto come di “costituzione delicata” a causa di una piccola patologia cardiaca. Tuttavia, questi modesti inizi hanno plasmato la sua personalità radicata, che è rimasta invariata per tutta la sua carriera di successo. Scotti, un punto fermo della televisione italiana con programmi di successo come La Ruota della Fortuna, Tù sì que vales e Io Canto, racconta la storia della sua vita nel suo nuovo libro, That Time (Rizzoli), la cui uscita è prevista per domani. Nonostante la sua fama, Scotti è orgoglioso di essere rimasto fedele alle sue radici.