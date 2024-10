Il Principe William menziona suo fratello Harry dopo 6 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Principe William torna a menzionare pubblicamente suo fratello Harry dopo 6 anni nel suo nuovo documentario L'articolo Il Principe William menziona suo fratello Harry dopo 6 anni proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Il Principe William menziona suo fratello Harry dopo 6 anni Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Iltorna are pubblicamente suonel suo nuovo documentario L'articolo Ilsuoproviene da Novella 2000.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il principe William menziona il fratello Harry: è la prima volta in sei anni; Il principe William menziona il fratello Harry: è la prima volta in sei anni; Per la prima volta in sei anni: il principe William ha menzionato pubblicamente il fratello Harry e ha ricordato l'umanità della madre; Daily Crown: William menziona Harry in nuovo documentario e ricorda la madre; Clamoroso William parla di nuovo con il fratello Harry: svelato il vero motivo; "Vietata ogni menzione di Harry e Meghan". I diktat di William e Kate a Balmoral; Leggi >>>

Il principe William menziona il fratello Harry: è la prima volta in sei anni

(msn.com)

In un documentario il primogenito di Carlo III ricorda un episodio della sua infanzia, in cui la madre Diana portò i due figli a un ritrovo di senzatetto. E partono le speculazioni di una possibile ri ...

William, omaggio inaspettato a Harry: quel segnale di pace che nessuno si aspettava

(thesocialpost.it)

Per la prima volta da anni, il principe William menziona suo fratello Harry in un ricordo toccante della loro infanzia, parte di un nuovo documentario in ...

Royal family, principe William cita fratello Harry per la prima volta in 6 anni in un documentario

(informazione.it)

Il principe William ha menzionato pubblicamente il principe Harry per la prima volta da anni (sei), rievocando un ricordo d'infanzia nel suo prossimo documentario della Itv, che sarà trasmesso il 30 e ...

Principe William, niente Natale in famiglia se ci sarà il fratellastro Tom. «I rapporti tra i due sono tesi»

(ilmessaggero.it)

Il principe William non parteciperà alla tradizionale riunione di famiglia a Natale qualora ci dovesse essere suo fratellastro Tom Parker-Bowles ... dichiarato al giornale che «è meglio evitare di ...