Il Fondo di garanzia Mutui per la prima casa si conferma uno strumento prezioso, soprattutto per giovani e famiglie numerose (Di martedì 29 ottobre 2024) Mutuo prima casa. Arriva il rifinanziamento per il Fondo di garanzia, che prevede particolari agevolazioni per famiglie e giovani che intendano acquistare un’abitazione. La notizia, però, non è solo questa: la manovra 2025, infatti, prevederà non solo la proroga, ma anche l’estensione fino al 2027. Un intervento che garantirà una maggiore stabilità e continuità alle agevolazioni previste. Iodonna.it - Il Fondo di garanzia Mutui per la prima casa si conferma uno strumento prezioso, soprattutto per giovani e famiglie numerose Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Mutuo. Arriva il rifinanziamento per ildi, che prevede particolari agevolazioni perche intendano acquistare un’abitazione. La notizia, però, non è solo questa: la manovra 2025, infatti, prevederà non solo la proroga, ma anche l’estensione fino al 2027. Un intervento che garantirà una maggiore stabilità e continuità alle agevolazioni previste.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:casa agevolati, prorogafino al 2027. Cosa sapere;casa under 36 prorogati fino al 2027: tutte le novità;dicasa: piace agli under 36; Sanasi d’Arpe: “Casa rifinanziato con 670 milioni per tre anni”;casa per under 36, in manovra proroga degli aiuti per tre anni: ecco come funzionano;Casa: garanzie maggiorate per famiglie numerose con la Manovra 2025; Leggi >>>

Mutui prima casa 2025: acquisto con garanzia fino al 90%. Le novità del prossimo anno

(leggioggi.it)

La Legge di bilancio 2025 conferma le agevolazioni del Fondo mutui prima casa. Per le famiglie la garanzia statale può arrivare al 90% ...

Mutui prima casa under 36 prorogati fino al 2027: tutte le novità

(idealista.it)

Con la nuova Legge di Bilancio 2025, il governo italiano ha esteso le agevolazioni sui mutui per i giovani under 36 che intendono acquistare la prima casa fino al 2027. Questo importante intervento pr ...

Mutuo prima casa, a queste condizioni è praticamente gratis: le garanzie del Governo si attiveranno a breve

(informazione.it)

La Legge di Bilancio 2025 rifinanzia il Fondo di Garanzia per il mutuo prima casa e proroga la garanzia maggiorata per giovani e famiglie numerose. La Manovra 2025 proroga fino al 2027 le… Leggi ...

Mutui prima casa per under 36, in manovra proroga degli aiuti per tre anni: ecco come funzionano

(msn.com)

Con la legge di bilancio 2025 è stato prolungato per la prima volta a tre anni (fino al 2027) lo stanziamento per il Fondo prima casa, che offre una garanzia pubblica a famiglie e giovani sul mutuo pe ...