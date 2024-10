Iodonna.it - Il concerto è un mélange di colori e sfumature, fusione di mondi diversi che vivono su uno stesso palco, riflettendo le mille anime del rapper

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (askanews) – “Il Forum per me ha un grande significato, fin da quando ero bambino, già quando l’ho fatto la scorsa volta ero incredulo, non mi sarei mai immaginato di fare un forum. Succede una seconda volta e per me è una conferma e l’inizio di una seconda fase della mia carriera”. Lo ha detto Ghali, nel giorno del sold-out al Forum Unipol di Milano, che ha dato il via al nuovo tour nei palasport “Ghali – Live 2024”, ricordando che la performance è la parte più bella del suo lavoro e ilè “Casa mia”.