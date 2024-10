Quotidiano.net - Hezbollah: chi è il nuovo leader Naim Qassem

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – E’ildi: ad annunciarlo è stato lo stesso partito filo-iraniano su Telegram. “Basato sulla fede in Dio Onnipotente e sull'impegno per l'Islam autentico, e aderendo ai nostri principi e obiettivi – si legge – il Consiglio ha approvato l'elezione di Sua eminenza Sheikhcome segretario generale”. Il 70enne succede quindi ad Hassan Nasrallah, assassinato lo scorso 27 settembre in un raid israeliano su Beirut: per 33 anni ne era stato il vice. La diretta: cosa succede oggi in Medio Oriente Si tratta di una mossa importante per il movimento, impiegato in queste settimane nel conflitto contro Israele senza una vera e propria figura. Il numero 2 di, Hashem Safieddine, era stato ucciso dalle forze di Tel Aviv pochi giorni dopo Nasrallah.