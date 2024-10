Enzo Iacchetti a Ballando con le stelle? “Mi hanno contattato, ma non ce la farei mai” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Enzo Iacchetti potrebbe essere uno dei prossimi candidati a partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice Milly Carlucci ha chiamato il comico chiedendogli di partecipare al dance show di Rai 1: “Non ce la farei mai”, ha confessato lo storico volto di ‘Striscia la Notizia’. Enzo Iacchetti ha riferito di essere stato contattato dalla conduttrice del dance show per partecipare al programma in veste di ballerino: “Milly Carlucci mi ha già chiamato per partecipare a ‘Ballando con le stelle’. Ma non ce la farei mai. Forse un valzer potrei farlo, magari con una brava ballerina”, ha riferito. E scherzando ha concluso: “E che mi manca un po’ il fiato. Non vorrei schiattare”. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) –potrebbe essere uno dei prossimi candidati a partecipare alla nuova edizione dicon le. La conduttrice Milly Carlucci ha chiamato il comico chiedendogli di partecipare al dance show di Rai 1: “Non ce lamai”, ha confessato lo storico volto di ‘Striscia la Notizia’.ha riferito di essere statodalla conduttrice del dance show per partecipare al programma in veste di ballerino: “Milly Carlucci mi ha già chiamato per partecipare a ‘con le’. Ma non ce lamai. Forse un valzer potrei farlo, magari con una brava ballerina”, ha riferito. E scherzando ha concluso: “E che mi manca un po’ il fiato. Non vorrei schiattare”.

Enzo Iacchetti a Ballando con le stelle? "Mi hanno contattato, ma non ce la farei mai"

Enzo Iacchetti potrebbe essere uno dei prossimi candidati a partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice Milly Carlucci ha chiamato il comico chiedendogli di partecipare ...

