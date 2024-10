361magazine.com - E’ sempre Cartabianca, si prepara alla Maratona televisiva dedicata alle elezioni Usa

(Di martedì 29 ottobre 2024) Domenica 3 novembre “Zona Bianca” con Giuseppe Brindisi, “E’di domenica” tornerà il 10 e il 17 novembre Bianca Berlinguer e tutta la redazione di “E’” sono al lavoro per la lungaUSA. Martedì 5 novembre, infatti, a partire d21,30 e fino6 del mattino su Retequattro andrà in onda il lungo speciale dedicatosfida tra Donald Trump e Kamala Harris. Per questo motivo domenica 3 novembre il raddoppio della trasmissione verrà sostituito da una puntata speciale di “Zona Bianca” condotto da Giuseppe Brindisi. “E’di domenica” tornerà, come previsto, il 10 e il 17 novembre. L'articolo E’, siUsa proviene da 361 Magazine.