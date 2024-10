Linkiesta.it - È morta la giovane sciatrice Matilde Lorenzi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ladella squadra nazionale italiana e caporale dell’Esercitoin seguito a un grave incidente avvenuto durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige.stava scendendo lungo la pista Grawand G1 quando ha perso il controllo degli sci, finendo fuori pista e sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato. Soccorsa in elicottero e ricoverata d’urgenza all’ospedale di Bolzano, non è riuscita a superare il trauma. A dare la notizia della sua morte è stato il ministero della Difesa italiano su X., nata nel 2004, era una promessa dello sci alpino italiano, specializzata in discipline veloci come superG e discesa libera.