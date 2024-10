Bergamonews.it - Da gennaio il nuovo nucleo di agenti a piedi con sede ai Propilei

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bergamo. Tutto pronto per ildi Polizia di Prossimità appiedato nell’ambito del sistema organizzativo del Corpo di Polizia Locale. A darne notizia la sindaca Elena Carnevali, insieme all’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, all’assessora all’Educazione alla Legalità Marzia Marchesi con il dirigente ad interim della Polizia Locale Virgilio Appiani e il vice comandante Antonio Bettoni. Una decisione, quella presa dall’amministrazione comunale, perfettamente in linea con le linee di mandato e con quanto promesso in campagna elettorale: la volontà, infatti, di presidiare il territorio con, specializzati e preparati, capaci di relazionarsi con il territorio, capirne le esigenze e agire di conseguenza, sia in maniera preventiva che riparativa, era già stata raccontata dalla stessa Carnevali in veste di candidata prima ancora che di prima cittadina.