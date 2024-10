Ilfattoquotidiano.it - “Cos’è quella? La prova di come Berlusconi ha preso soldi dalla mafia”: le intercettazioni degli arrestati della ‘Banda dei dossier’

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Maroba lì delditrascrizione?”. “è la veradi colpevolezza di Silviodiha“. Chissà a cosa si riferivano Samuele Calamucci e Massimiliano Camponovo, personaggi di punta“banda dei dossier“, mentre commentavano al telefono alcuni documenti ricevuti, probabilmente, da un ex carabiniere. Entrambi sono finiti agli arresti domiciliari perché accusati di far parte di un’associazione a delinquere che effettuava migliaia di accessi illeciti alle banche dati riservate. Almeno secondo l’ipotesi accusatoriaprocura di Milano. Per l’aggiunta Alessandra Dolci e i pm Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco a guidare la banda era l’ex superpoliziotto antiCarmine Gallo e l’informatico Calamucci.