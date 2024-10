Cinque ristoranti chiusi e oltre 2100 chili di alimenti sequestrati a Prato (Di martedì 29 ottobre 2024) Prato – Cinque ristoranti chiusi, oltre 2100 chili di alimenti sequestrati. È questo il bilancio dell’operazione della Guardia di Finanza, in prima fila per la sicurezza alimentare nell’ambito dell’operazione Fast Food. Anche nell’ultimo mese, i finanzieri del comando provinciale di Prato hanno proseguito le attività ispettive sugli esercizi commerciali operanti nel settore della ristorazione, intensificando la consueta e capillare attività di tracciamento delle filiere di approvvigionamento ed individuando le imprese caratterizzate da maggiori profili di rischio in termini di modalità di conservazione e preparazione dei prodotti. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 29 ottobre 2024)di. È questo il bilancio dell’operazione della Guardia di Finanza, in prima fila per la sicurezza alimentare nell’ambito dell’operazione Fast Food. Anche nell’ultimo mese, i finanzieri del comando provinciale dihanno proseguito le attività ispettive sugli esercizi commerciali operanti nel settore della ristorazione, intensificando la consueta e capillare attività di tracciamento delle filiere di approvvigionamento ed individuando le imprese caratterizzate da maggiori profili di rischio in termini di modalità di conservazione e preparazione dei prodotti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cinque ristoranti dove mangiare bene a Sermoneta

(Latinatoday.it)

Sermoneta è tra i borghi medievali più affascinanti d’Italia, usata per set cinematografici molto celebri, conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza, offre ai visitatori scorci spettacolari, panorami mozzafiato sull’agro pontino e il mare, ...

Cinque ristoranti dove mangiare bene a Sermoneta

(Latinatoday.it)

Sermoneta è tra i borghi medievali più affascinanti d’Italia, usata per set cinematografici molto celebri, conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza, offre ai visitatori scorci spettacolari, panorami mozzafiato sull’agro pontino e il mare, ...

Prato, cibo conservato male e 50 lavoratori in nero: chiusi cinque ristoranti cinesi

(msn.com)

PRATO. Oltre due tonnellate di alimenti sono state sequestrate perché il cibo non era conservato correttamente, e 50 lavoratori senza contratto individuati in cinque ristoranti cinesi nella zona del M ...

Blitz estivo del N.A.S. nel salernitano: sequestrate 10 tonnellate di alimenti, chiusi ristoranti e strutture sanitarie

(zon.it)

Particolarmente significativi i dati relativi al settore della ristorazione (compresi agriturismi e depositi), ove sono stati sottoposti a sequestro amministrativo o avviati all’immediata distruzione ...

Cinque negozi alimentari chiusi a Genova per carenze igieniche

(msn.com)

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - Cinque negozi alimentari sono stati chiusi a Genova per gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate dalla Asl 3, a tali esercizi sono state comminate oltre 45mila euro ...

Una banca fantasma per riciclare denaro: frode cinese da mezzo miliardo, 7 arresti

(msn.com)

Sequestrati (con permesso di continuità imprenditoriale) 5 ristoranti cinesi, uno nel centro del capoluogo, gli altri a Senigallia, Urbino, Civitanova e Porto Sant’Elpidio oltre a varie supercar ...