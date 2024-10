Metropolitanmagazine.it - Chi è Claudio Calabi, il nuovo amministratore unico della società di Chiara Ferragni Fenice srl

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si chiamaRobertoed è ildisrl, ladell’imprenditrice digitale. Specializzato in risanamento e ristrutturazioni aziendali, ad oggi può dire di aver vissuto un’esperienza simile. Ha infatti, per un breve periodo, svolto il ruolo di presidente di Eprice. Quidiventa presidente nel 2020, alle prese con una forte ristrutturazione e dissensi tra i soci. Anche in quel caso si arrivò poi ad un ridimensionamento del gruppo e alla vendita a nuovi soci: uno scenario possibile visto l’attuale tensione nel gruppo che fa capo a. Chi è, lo specialista in ristrutturazioni aziendaliè classe 1948, e vanta una laurea in Economia e Commercio all’Università di Torino. Sappiamo che è un manager di grande esperienza in ristrutturazioni e rilanci aziendali.