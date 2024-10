Carlo Calenda andrà a processo per diffamazione contro Clemente Mastella: cosa ha detto (Di martedì 29 ottobre 2024) Carlo Calenda potrà andare a processo per diffamazione aggravata dopo la querela di Clemente Mastella: lo ha stabilito il Senato oggi, con i voti del centrosinistra, mentre il centrodestra si è astenuto. La denuncia era partita dopo un tweet in cui Calenda aveva parlato di "cultura della mafia" dopo aver citato il nome di Mastella. Fanpage.it - Carlo Calenda andrà a processo per diffamazione contro Clemente Mastella: cosa ha detto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024)potrà andare aperaggravata dopo la querela di: lo ha stabilito il Senato oggi, con i voti del centrosinistra, mentre il centrodestra si è astenuto. La denuncia era partita dopo un tweet in cuiaveva parlato di "cultura della mafia" dopo aver citato il nome di

