Brighton-Liverpool (EFL Cup, 30-10-2024 ore 20:30 ): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 29 ottobre 2024) Brighton e Liverpool scendono al Falmer Stadium per giocarsi la qualificazione ai quarti di finale di EFL Cup prima di ritrovarsi ad Anfield pochi giorni dopo in Premier League, in un match incluso nel programma della decima giornata. La squadra di Arne Slot si trova all’interno di un periodo molto intenso, che l’ha vista battere InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Brighton-Liverpool (EFL Cup, 30-10-2024 ore 20:30 ): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di martedì 29 ottobre 2024)scendono al Falmer Stadium per giocarsi la qualificazione ai quarti di finale di EFL Cup prima di ritrovarsi ad Anfield pochi giorni dopo in Premier League, in un match incluso nel programma della decima giornata. La squadra di Arne Slot si trova all’interno di un periodo molto intenso, che l’ha vista battere InfoBetting: Scommesse Sportive e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Preview: Brighton Host Liverpool in Carabao Cup Clash; Anteprima: Il Brighton Sfida il Liverpool nella Semifinale di Carabao Cup; Brighton-Liverpool: canali TV, commenti e guida agli highlights; Liverpool v Everton: Women's League Cup Merseyside derby tickets on sale; Premier League: Liverpool e Arsenal rispondono subito allo United, ok Newcastle e Brighton; Liverpool in scioltezza contro il Southampton, Casemiro fa godere il Manchester United! Il Brighton di De Zerbi è fuori; Leggi >>>

Brighton-Liverpool, le probabili formazioni e dove vederla

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 2 Brighton-Liverpool è uno dei match validi per gli ottavi di finale della EFL Cup, ed è in programma mercoledì 30 ottobre alle 20:30 al Flamer Stadium. Brighton-Liverpool è un match ...

Brighton-Liverpool, le probabili formazioni: in palio i quarti di EFL Cup

(sportnotizie24.com)

Le probabili formazioni di Brighton-Liverpool, match di scena all'Amex Stadium valido per gli ottavi di finale di EFL Cup ...

Brighton vs. Liverpool: Preview, Team News, and Ways to Watch

(msn.com)

Jack Hinshelwood, Yankuba Minteh and captain Lewis Dunk are all doubtful for tomorrow, while Solly March is out for the long term, but top scorer Danny Welbeck, exciting wide man Simon Adingra and ...

Liverpool Predicted Lineup vs Brighton | EFL Cup

(si.com)

Liverpool travel to the sunny South to face off against Brighton & Hove Albion in the latest round of the EFL Cup. This trip closes off a three game road trip f ...