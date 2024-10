Lettera43.it - Blitz mondiale di Eurojust: chiuso malware che rubava dati

(Di martedì 29 ottobre 2024) Undelle forze dell’ordine a livello globale ha portato alla chiusura di server di infostealer, in gergo un tipo diutilizzato per rubarepersonali – tra cui password,bancari e numeri di telefono – e commettere crimini informatici. L’ha riferito, l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, che ha coordinato l’operazione condotta dalle autorità di Stati Uniti, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Regno Unito e Australia. I due ladri di, RedLine e Meta, «hanno preso di mira milioni di utenti in tutto il mondo, diventando una delle più grandi piattaforme dia livello globale». Rubati nomi utente, password, mail e numeri di telefono in decine di Paesi RedLine e Meta sono riusciti a rubarepersonali da dispositivi infetti.