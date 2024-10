Ilfattoquotidiano.it - Audi chiuderà la fabbrica di auto elettriche a Bruxelles a febbraio 2025: l’annuncio ufficiale

(Di martedì 29 ottobre 2024) Fine della corsa per ladidi. L’impianto, dove si produce il Suv Q8 e-tron e che impiega 3.000 persone,i battenti a, come annunciato durante una riunione straordinaria del comitato aziendale. Mai il gruppo Volkswagen aveva chiuso uno stabilimento in Europa: si tratterà quindi del primo sito smantellato. Il marchio tedesco sarebbe in contatto con un potenziale investitore, attivo nei veicoli aziendali, che rileverebbe l’impianto belga travolto dallo stallo del mercato dell’elettrico. Alcuni mesi faaveva annunciato l’intenzione di tagliare oltre 2.500 posti, minacciando di chiudere i battenti in Belgio a causa delle “difficili condizioni economiche”.