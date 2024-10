Attualità, cultura, associazioni e sport: tutti gli "Spunti di vista" (Di martedì 29 ottobre 2024) Si chiama "Spunti di vista" il programma di Teletruria pieno di tutti gli Spunti appunto, dedicati alle principali notizie di cronaca, alimentazione, trend, tecnologia, innovazione, lifestyle, sociale e sport. Un programma condotto da Luca Tosi, in onda dal lunedì al venerdì alle 11,45 e 17,45 e la mattina in replica alle 8,30 ogni volta con ospiti diversi. "Da due anni conduco questo programma, gli argomenti sono vari – spiega Luca Tosi - spaziano dall’Attualità alla cultura, passando per associazionismo e sport. L’anno scorso abbiamo dedicato anche spazi alla politica, è un programma a tutto tondo. Il filone principale è legato all’Attualità e agli argomenti che non si esauriscono nel telegiornale, li approfondiamo con vari ospiti, spazio anche alle persone e alle storie da raccontare. La scorsa stagione abbiamo avuto più di 500 ospiti". Lanazione.it - Attualità, cultura, associazioni e sport: tutti gli "Spunti di vista" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si chiama "di" il programma di Teletruria pieno digliappunto, dedicati alle principali notizie di cronaca, alimentazione, trend, tecnologia, innovazione, lifestyle, sociale e. Un programma condotto da Luca Tosi, in onda dal lunedì al venerdì alle 11,45 e 17,45 e la mattina in replica alle 8,30 ogni volta con ospiti diversi. "Da due anni conduco questo programma, gli argomenti sono vari – spiega Luca Tosi - spaziano dall’alla, passando persmo e. L’anno scorso abbiamo dedicato anche spazi alla politica, è un programma a tutto tondo. Il filone principale è legato all’e agli argomenti che non si esauriscono nel telegiornale, li approfondiamo con vari ospiti, spazio anche alle persone e alle storie da raccontare. La scorsa stagione abbiamo avuto più di 500 ospiti".

