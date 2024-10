Calciomercato.it - Ancora una sconfitta per il Verona, Zanetti rischia: i possibili sostituti

(Di martedì 29 ottobre 2024)unaper ile la panchina diinizia a traballare in maniera pesante: tutti i dettagli Era la partita da dentro o fuori e il risultato del campo è stato chiaro: ildentro la crisi, mentre il Lecce può guardare con più fiducia ai prossimi turni di campionato.unaper il: i(LaPresse) – Calciomercato.itLo scontro salvezza ha visto i veneti in grande difficoltà, trafitti dalla velocità di Dorgu e costretti a chiudere in nove uomini. Un ko che complica la situazione di, la cui panchina è già pericolante se si guarda al rendimento della squadra nelle ultime giornate. Dopo un avvio promettente, con sei punti nelle prime tre giornate di campionato, ilha imboccato una ripida discesa che è stata interrotta soltanto dal successo contro il Venezia.