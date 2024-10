‘Alforno’ è il nuovo cooking show dedicato al mondo del bakery

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – La-mania è un trend in costante crescita e una passione che coinvolge sempre più persone. Per tutti coloro che amano mettere le mani in pasta e cimentarsi in preparazioni dolci e salate è arrivato, ilaldel. L’inedito format culinario che ci condurrà in un viaggio gustoso alla scoperta delle specialità da forno, prodotto da Food Media Factory e Level 33, andrà in onda, in prima tv assoluta, fino al primo novembre, dal lunedì al venerdì alle 18.50, su Sky Uno e in streaming su Now. Preparare un impasto soffice e un pane croccante richiede esperienza, competenza e qualche immancabile trucchetto del mestiere.