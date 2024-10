Violenza sessuale in ascensore: 80enne denunciato dopo aver molestato una hostess allo stadio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di Violenza sessuale ha scosso il clima di una giornata di sport a Frosinone, in cui un uomo di ottant’anni è stato accusato di molestie nei confronti di una giovane hostess. L’accaduto, che ha suscitato indignazione e preoccupazione, ha avuto luogo durante una partita di calcio tra Frosinone e Pisa, al noto stadio Benito Stirpe. L’infrazione è avvenuta all’interno di un ascensore, un luogo che si sarebbe dovuto rivelare sicuro e decoroso, ma che si è trasformato in teatro di un atto deplorevole. I dettagli dell’accaduto La giovane hostess, ventenne, stava svolgendo il suo lavoro all’interno dell’area Hospitality dello stadio, quando, nel tentativo di utilizzare l’ascensore, è salita a bordo insieme ad un uomo ben noto nella comunità locale. Gaeta.it - Violenza sessuale in ascensore: 80enne denunciato dopo aver molestato una hostess allo stadio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio diha scosso il clima di una giornata di sport a Frosinone, in cui un uomo di ottant’anni è stato accusato di molestie nei confronti di una giovane. L’accaduto, che ha suscitato indignazione e preoccupazione, ha avuto luogo durante una partita di calcio tra Frosinone e Pisa, al notoBenito Stirpe. L’infrazione è avvenuta all’interno di un, un luogo che si sarebbe dovuto rivelare sicuro e decoroso, ma che si è trasformato in teatro di un atto deplorevole. I dettagli dell’accaduto La giovane, ventenne, stava svolgendo il suo lavoro all’interno dell’area Hospitality dello, quando, nel tentativo di utilizzare l’, è salita a bordo insieme ad un uomo ben noto nella comunità locale.

Violenza sessuale in ascensore: 80enne denunciato dopo aver molestato una hostess allo stadio

