Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Strahinja Pavlovic terzino? La risposta di Paulo Fonseca

(Di lunedì 28 ottobre 2024)potrebbe giocare dala sfida di campionato tra? Ladinon giocherà nell’inedito ruolo disinistro contro ilstronca sul nascere l’ipotesi di adattare in quel ruolo il difensore centrale serbo al posto dello squalificato Theo Hernandez. Nonostante il calciatore giochi in una difesa a tre nella propria nazionale, non ha le caratteristiche adatte per fare ilsecondo l’allenatore portoghese. Motivo per cui il tecnico dovrà cercare un’altra soluzione per sostituire il difensore francese.risponde così riguardo la possibilità di schierare il numero trentuno rossonero nel ruolo disinistro, un’ipotesi emersa nella conferenza stampa alla viglia della sfida casalinga contro il: In nazionale giocano a tre.