Un nuovo adattamento audio di ‘1984’ debutta su Audible | i dettagli della serie originale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’dell’illustre romanzodi George Orwell, disponibile esclusivamente su.it a partire dal 18 novembre, porta una nuova vita a questa pietra miliareletteratura distopica. A distanza di settantacinque anni dalla pubblicazione dell’opera e di quaranta anni dalla realtà distopica da essa descritta, l’presenta un cast di eccezione e una colonna sonorache arricchisce l’esperienza di ascolto. Il cast di voci di alto profilo Lavanta un cast di voci straordinario, che include attori noti come Eduardo Scarpetta nel ruolo di Winston, Rosa Diletta Rossi in quello di Julia, Adriano Giannini come O’Brien e Stefano Nazzi nei panni del Grande Fratello. Questa selezione di talenti non solo aggiunge autenticità e profondità all’opera, ma offre anche unlivello di coinvolgimento emotivo.