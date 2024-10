Amica.it - Tra praticità e lusso cavalcano le tendenze grazie alle loro dimensioni over

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dal fascino extra large. Così possono essere descritte in poche parole le hobo bag autunno 2024. Questa stagione infatti, queste borse che devono ilnome alla somiglianza nella forma ai fagotti improvvisati dei viandanti del passato puntano decisamente susize. Diventando così tra gli accessori per il giorno più gettonati. Tra. A caratterizzarle infatti, oltreproporzioni esagerate, è quel mix perfetto tra materiali e lavorazioni diuniti a una capienza tale da poter contenere tutto ciò che serve per un’intera giornata passata fuori casa. E, in certi casi, per un veloce weekend fuori porta.